Chihuahua no se entrega: PAN respalda a Maru Campos

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional expresó su respaldo “firme y absoluto” a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, destacando su liderazgo y los resultados obtenidos en materia de seguridad y gobernabilidad.

A través de un posicionamiento público, Acción Nacional afirmó que continuará defendiendo “la ley, las instituciones y la tranquilidad de las familias chihuahuenses”, frente a lo que calificó como intentos de conflicto, desinformación y división promovidos por Morena.

El PAN aseguró que no permitirá que Chihuahua “quede a merced de gobiernos que pactan con el crimen organizado y entregan sus estados a la violencia”, en referencia a administraciones encabezadas por Morena en otras entidades del país.

Asimismo, el partido sostuvo que la soberanía “se defiende con resultados, no con discursos ni pactos políticos”, y acusó a Morena de utilizar la confrontación política como distractor ante los problemas nacionales.

En el comunicado, Acción Nacional también rechazó “la mentira y el cinismo” del partido guinda, señalando que mientras habla de soberanía, protege a funcionarios y gobernadores señalados por instancias internacionales, haciendo referencia al caso de Sinaloa.

El PAN destacó que el gobierno estatal encabezado por Maru Campos ha respondido “con resultados concretos en el combate al crimen y en la defensa de la paz”, reiterando que en Chihuahua “se gobierna con responsabilidad, no con pretextos”.

Finalmente, el partido cerró filas en torno a la mandataria estatal y reafirmó su compromiso de trabajar por un estado con instituciones fuertes, seguridad y respeto al Estado de derecho.