Anuncia Ariadna Montiel que iniciará juicio político contra Maru Campos

Tras la marcha de Morena en la ciudad de Chihuahua, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel acusó a la gobernadora Maru Campos de violentar la soberanía nacional y anunció que promoverá juicio político en su contra.

Asimismo, señaló como fallido el operativo de El Pinal, Morelos al asegurar que ni siquiera había carpeta de investigación y que no se desmanteló ningún laboratorio.

Montiel también criticó la Plataforma Centinela y al titular de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya de ocuparse de sus aspiraciones políticas y no de la tranquilidad del pueblo.

En este sentido, aseguró que Morena acabará con el prianismo en Chihuahua y con los esquemas de corrupción.

En el evento también tuvieron participación Raúl Fajardo en representación de la juventud, Patricia Castillo de la comunidad rarámuri, Luisa Rey de la dirigencia estatal.