Santiago De la Peña respalda a Maru Campos y afirma que “Chihuahua no se raja”

Cabeza: “Aquí no nos rajamos y vamos a defender Chihuahua”: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, aseguró que en Chihuahua nadie vendrá a enseñarles lo que significa enfrentar los problemas, al reiterar su respaldo a la gobernadora Maru Campos Galván.

“En Chihuahua no nos van a venir a enseñar lo que significa enfrentar nuestros problemas. Aquí damos la cara, aquí trabajamos y aquí defendemos a nuestra gente. Yo estoy con Maru Campos Galván”, expresó.

Destacó que la mandataria estatal ha demostrado una cualidad cada vez más escasa en la política: carácter y congruencia.

“Carácter para tomar decisiones difíciles, para enfrentar a quienes quieren desestabilizar al Estado y para defender a Chihuahua aún en medio de la presión y los ataques políticos de Morena. Congruencia porque siempre hace lo que dice y cumple sus compromisos”, señaló.

De la Peña afirmó que mientras algunos actores políticos viven en campaña permanente y en el discurso, en Chihuahua se continúa trabajando por la seguridad, la economía y el bienestar de las familias chihuahuenses.

“Chihuahua no se construyó con propaganda ni con polarización; se construyó y se sigue construyendo con trabajo, con esfuerzo y con gente valiente que todos los días sale adelante”, indicó.

Añadió que el Gobierno del Estado seguirá defendiendo la tranquilidad, los empleos, el agua y la forma de vida de las familias chihuahuenses.

“Aquí sí sabemos lo que cuesta construir, aquí sí sabemos trabajar y somos aspiracionistas. No vamos a permitir que destruyan lo que tanto trabajo le ha costado a generaciones y generaciones de chihuahuenses”, sostuvo.

Finalmente, criticó la situación nacional y afirmó que mientras Morena tiene al país “dividido, incendiado y rebasado por la violencia”, en Chihuahua se continúa apostando por el orden, el trabajo y los resultados.

“Aquí no nos rajamos y siempre damos la cara. Aquí vamos a defender Chihuahua. Yo con Maru Campos”, concluyó.