Maru agradece apoyo de chihuahuenses: “seguiremos trabajando con toda la decisión por la paz y la libertad de todas las familias de todo Chihuahua”

Luego de la marcha de Morena, en la que militantes de ese partido político exigieron juicio político contra la gobernadora Maru Campos por “traición a la patria”, la jefa del Ejecutivo chihuahuense publicó un mensaje en sus redes sociales, en donde hace alusión al libro “Crónicas de un País Bárbaro”, a través del cual agradeció el apoyo de los chihuahuenses:

“Hoy quiero compartir unas líneas del libro “Crónica de un País Bárbaro”, que el periodista Fernando Jordán escribió hace setenta años: “Bárbaro es sinónimo de fuerza y de voluntad… de un supremo e invencible anhelo por la libertad.”

Así describió Jordán a Chihuahua y así lo sigue siendo.

Y más adelante, escribe: “… en la resistencia a los problemas torpemente creados es donde está la veta más hermosa del alma chihuahuense. Son la segunda cátedra en la escuela de la formación. La resistencia y la respuesta del hombre a esos problemas artificiales, son la mejor demostración de su temple, y la base para la más segura descripción de su carácter.”

Y cierra el libro:

“…en esta tierra nada se deja al azar; se va creando por la voluntad humana. Es este su mayor mérito. Habrá que reconocerlo siempre. Chihuahua, que fuera el país de las luchas sangrientas, de la larga conquista, de las rebeliones violentas; el país bárbaro, en suma; es hoy una tierra de hombres [y mujeres libres]… ¿Qué mejor esperanza puede alimentar entonces su destino?”

Así somos las y los chihuahuenses, hoy y siempre.

Y seguiremos trabajando con toda la decisión por la paz y la libertad de las familias de todo Chihuahua.

Muchas gracias a todas y todos por su fuerza, su ejemplo y su corazón”.

¡Viva Chihuahua!

¡Viva México!

MARU CAMPOS