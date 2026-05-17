Sobreendeudamiento en México: deudas de familias ya superan casi 8 veces sus ingresos mensuales

El sobreendeudamiento de los hogares se está exacerbando a causa de la incipiente educación financiera que hay en México, ingresos insuficientes por factores como el desempleo, altas tasas de interés, persistente inflación y acceso “relativamente fácil y rápido” al crédito, consideran especialistas de Yotepresto y Bravo.

Recientemente, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, aseguró que cada vez más personas caen en mora, lo cual refleja un aumento considerable en el sobreendeudamiento de las familias del país.

“Hay varios datos que revelan la existencia de este problema, sólo matizaría que se trata de un tema que llevamos arrastrando por mucho tiempo, no es algo nuevo, pero sería prudente decir que se está empezando a agravar”, comenta Ricardo Arenas, chief content officer de Yotepresto, plataforma de financiamiento colectivo.

Este incremento, “(que —creo— es el que tiene alarmada a la autoridad), viene impulsado fuertemente por los préstamos otorgados vía aplicaciones, estoy hablando de casos como Plata y Nu, en donde tenemos acceso a créditos relativamente fáciles (…) y observas a personas que están obteniendo acceso al financiamiento, y no necesariamente en las mejores condiciones, con un CAT (Costo Anual Total) y tasas de interés superelevados”.

Javier Salmerón, co-country manager de Bravo México, empresa reparadora de crédito, coincide que el sobreendeudamiento de los hogares va en ascenso y destaca que, de acuerdo con una encuesta realizada entre sus clientes, por esa situación 85% presenta niveles altos de estrés, 66% padece de ansiedad y 53% sufre insomnio, evidenciando que la carga financiera trasciende lo económico.

De acuerdo con un estudio de Bravo, siete de cada 10 personas tienen sobreendeudamiento. La deuda promedio de los mexicanos fue de 193,198 pesos en tarjetas, créditos y préstamos en 2025, lo que implicó un aumento anual de 6.3 por ciento. Un indicador importante es que las obligaciones financieras son 7.9 veces mayores a los ingresos promedio, que fueron de 24,426 pesos.

Bajo ese escenario, la reparadora de deuda asesoró a 44% más familias en 2025 en el pago de sus obligaciones, ya que 80% tiene problemas para liquidarlas.

Este resultado, considera Salmerón, obedece —principalmente— a la conjugación de la débil educación financiera que hay en el país y de sucesos económicos con la desocupación o los malos resultados de un negocio. El Reporte de Estabilidad Financiera diciembre 2025 del Banco de México (Banxico) destaca que la morosidad en las sociedades financieras populares —Sofipos— (como Nu, Stori, DiDi y Klar) se ha visto afectada también por las tasas de interés reales, la inflación y el desempleo, que “es un factor muy relevante”.

Ambos especialistas coinciden que, si bien la cartera vencida del crédito se mantiene en niveles estables, sí muestra un deterioro, por lo cual consideran que, bajo la analogía de un semáforo, el endeudamiento de las familias está entre amarillo y naranja.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dan cuenta que el Índice de Morosidad (IMOR) de las Sofipos fue de 9.91% en diciembre de 2025, frente a 9.76% de un año antes. En lo que se refiere a la banca tradicional, considerando el crédito al consumo, fue de 3.49%, frente a 3.21% en los mismos periodos.

No se autopercibe endeudamiento

Arenas comenta que, pese al escenario actual, los mexicanos no perciben que su endeudamiento es elevado. Al referir la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi) 2023, destacó que 36% de los encuestados reportó tener alguna deuda y sólo 17% considera que ésta es excesiva, mientras que 49% la ve como moderada.

“A nivel percepción parecería que no hay un problema”; sin embargo, cuando se ven las estadísticas la realidad es otra. Por ejemplo, en el caso de Yotepresto, han otorgado 5,000 créditos y cerca de 70% se usa para el pago de deuda.

“La deuda es una buena herramienta si es bien manejada, las mismas tarjetas de crédito lo son, pero si no la sabes usar, definitivamente, el interés compuesto juega en nuestra contra y nos aplasta”, dice.

Consejos para acabar con la deuda

Además de fortalecer la educación financiera, Salmerón recomienda hacer un presupuesto y analizar si se cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la carga financiera. De ser así, sugiere que acudas con el acreedor y acuerden un plan de pagos acorde con tus recursos para facilitar el proceso.

Si los ingresos son insuficientes, dice, lo ideal es solicitar apoyo a empresas que ayudan en la negociación de formas de pago. Con una reparadora de crédito, el tiempo promedio para salir de las deudas es de 24 meses.