Extiende UTCH plazo para inscribirse a maestrías en Alta Dirección y Manufactura Inteligente

La Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) informó que, el registro de aspirantes para la Maestría en Alta Dirección de las Organizaciones y la Maestría en Ingeniería para la Optimización de Procesos de Manufactura (Manufactura Inteligente – Industria 4.0) se extendió hasta el 15 de abril de 2026.

Los programas de posgrado, que iniciarán clases el 8 de mayo de 2026, están diseñados para profesionistas y empresas del sector productivo que buscan fortalecer sus competencias en liderazgo estratégico e innovación tecnológica.

Las especialidades se impartirán en modalidad presencial con horario compatible para quienes trabajan: viernes de 18:00 a 22:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00 horas.

Tienen una duración de dos años y un cupo máximo de 20 estudiantes por grupo.

El proceso de admisión incluye examen diagnóstico en línea y un curso propedéutico para fortalecer competencias en investigación, estadística, liderazgo y redacción científica.

Se ofrecen descuentos especiales por apertura para egresados y exalumnos de la UTCH, así como facilidades de pago.

Para más información y registro, las y los interesados pueden ingresar al sitio web: https://www.utch.edu.mx (Sección maestrias) o a los teléfonos: (614) 432-20-00 ext. 1127 y 1154, así como en el correo: posgrado@utch.edu.mx