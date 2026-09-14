ExpoGan 2026; bajan precios de entrada a $100 y menores $50

Miguel Pérez Carrillo, presidente del Comité EXPOGAN 2026 acompañado por Ever Aguilar Sandoval y Raúl Perez Loya anunciaron los cambios que se dará en el costo de la entrada con una rebaja a comparación del año pasado.

En esta ocasión se dará una entrada de 100 pesos y menores a 50 pesos la entrada, los lunes será gratis la entrada, martes 2×1, lunes y martes 2×1.

Cabalgata este año arrancará en el parque el Palomar de una manera especial con cabalgantes de otros municipios, se darán cita en la gran fiesta ganadera.

El proceso de juzgamiento tendrá grandes premios y se dará grandes pruebas, este año habrá carrera de “puerquitos”, además de subasta de cortes en donde se puede dar la compra de un canal de carne o cortes.

ExpoGan se realizará del 22 de octubre al 1 de noviembre, y como parte de esta nueva edición, se ofrecerá un momento de reconocimiento para el gremio con cada criador que mejoró su hato.