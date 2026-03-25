Exige senador Mario Vázquez equidad en precios de garantía y acopio del frijol

El senador por Chihuahua, Mario Vázquez, logró el consenso para que la Comisión de Desarrollo Rural del Senado realice un llamado formal en el Pleno a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para que informe los criterios utilizados en la asignación del acopio de frijol dentro del programa de Precios de Garantía.

El legislador señaló que existen disparidades significativas entre estados productores, lo que genera incertidumbre y condiciones de inequidad para miles de agricultores.

“De acuerdo con estimaciones del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, Zacatecas producirá entre 300 mil y 400 mil toneladas de frijol, de las cuales únicamente alrededor de 150 mil serían cubiertas por el esquema de precios de garantía. En el caso de Durango, con una producción estimada de entre 120 mil y 200 mil toneladas, el acopio contemplado ronda las 40 mil toneladas”, detalló.

En contraste, subrayó que Chihuahua —con una producción estimada cercana a las 80 mil toneladas— únicamente tiene contemplado el acopio de alrededor de 8 mil toneladas, lo que representa apenas una fracción de su cosecha.

Ante esta situación, Vázquez advirtió que resulta indispensable conocer con claridad los criterios técnicos, administrativos y presupuestales que utiliza la autoridad federal para distribuir estos apoyos entre las entidades federativas.

El exhorto aprobado por el Senado solicita a la SADER informar:

* Los criterios para la asignación del acopio de frijol por estado.

* Las consideraciones específicas aplicadas al caso de Chihuahua.

* La condición general del programa de Precios de Garantía en todo el país.

* Si el precio de garantía está llegando efectivamente a los productores.

El senador señaló que, sin suficiente capacidad de acopio, el programa pierde eficacia, ya que muchos productores se ven obligados a vender su cosecha por debajo del precio establecido.

Finalmente, reiteró que el objetivo es garantizar condiciones equitativas para el campo mexicano y asegurar que los apoyos federales cumplan su función de proteger el ingreso de los pequeños y medianos productores.

Como resultado de la intervención, del legislador panista, la Comisión acordó hacer un llamado al titular de la SADER a fin de que informe sobre los criterios de asignación del programa y garantice su correcta operación, y se garantice que los beneficios lleguen de manera directa a los productores y no se distorsionen por intermediarios.