Exige Sección 8 hospital del ISSSTE en Chihuahua; acusa que proyecto se frenó por intereses políticos

El secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Eduardo Zendejas, lamentó que el proyecto para construir un nuevo hospital del ISSSTE en Chihuahua no haya logrado consolidarse y atribuyó su estancamiento a cuestiones políticas.

Zendejas señaló que actualmente la infraestructura hospitalaria resulta insuficiente para atender la demanda de los derechohabientes, particularmente en áreas como cirugías, consultas y atención de especialistas.

“Está rebasado en toda su extensión, en cirugías, en atención, en especialistas. Está rebasado”. Explicó que la Sección 8 realizó gestiones para impulsar la construcción de un nuevo hospital, incluyendo la negociación de un terreno de siete hectáreas, además del pago de los permisos correspondientes. Posteriormente, indicó, las autoridades solicitaron un predio de mayor extensión, por lo que se realizaron nuevas gestiones para conseguir un terreno de hasta 20 hectáreas.

Sin embargo, aseguró que el proyecto terminó por quedar detenido debido a factores políticos. Ante esta situación, el dirigente sindical informó que exigirán la presencia en Chihuahua del director general del ISSSTE, acompañado por los responsables de las distintas áreas del organismo, con el objetivo de que conozcan directamente las condiciones en las que se encuentra la atención médica para los derechohabientes.

“Estamos exigiendo la presencia del director general del ISSSTE aquí en el estado de Chihuahua con todos los directores de su área, para que vean la realidad, la necesidad”, manifestó.

Zendejas advirtió que el problema no se limita a la capital, pues también Ciudad Juárez enfrenta una situación similar. Agregó que hospitales de entidades como Coahuila y Nuevo León, así como unidades médicas de la Ciudad de México, también presentan saturación, lo que provoca que los pacientes tengan que esperar meses para recibir atención.

“Es el derecho humano a la salud y ya no hay condiciones, ya no hay hospital ni en Ciudad Juárez ni en Chihuahua que pueda dar atención suficiente”, sostuvo. Por ello, la Sección 8 adelantó que mantendrá la exigencia para que Chihuahua cuente con un nuevo hospital del ISSSTE que permita atender de manera adecuada la demanda de los trabajadores de la educación y sus familias.