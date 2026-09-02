Analistas mejoran su pronóstico para el PIB de México pero ven mal momento para invertir: Encuesta Banxico

Ningún especialista del sector privado consultado por el Banco de México (Banxico) considera que éste sea un buen momento para invertir en el país, pese a que ajustaron al alza su expectativa de crecimiento económico para este año, por segundo mes consecutivo.

Ahora anticipan que la economía conseguirá un crecimiento de 1.25% este año que supera el 1.11% previsto en agosto y es la misma tasa de incremento del PIB que esperaban al arrancar el año.

Este no es el primer mes que ningún analista considera que es buen momento para invertir, pues en 4 de los ocho meses reportados se ha presentado este desánimo, esto en marzo, mayo, julio y ahora, en agosto.

En la encuesta levantada entre el 18 y el 26 de agosto, 64% de los analistas estimó que el clima de negocios permanecerá sin cambios durante los próximos seis meses; 28% anticipó una mejoría y 8% previó un deterioro.

Entre los principales factores que podrían obstaculizar al crecimiento de México de los próximos seis meses señalaron a la inseguridad pública, la política comercial y la ausencia de cambios estructurales.

Al evaluar las condiciones de competencia para hacer negocios, los especialistas identificaron al crimen, la falta de Estado de derecho, la corrupción y la infraestructura insuficiente como las principales barreras para operar en el país.

En el apartado de la encuesta sobre competencia, señalaron a los sectores, electricidad y energía como los que encabezaron la lista de actividades con mayores problemas, seguidos por telecomunicaciones e internet y el mercado de crédito bancario.

Panorama 2027 y el objetivo de inflación lejos

Para el próximo año antipan un crecimiento de 1.75% que implica un ajuste respecto de 1.71% que proyectaron en julio. La expectativa se ha mantenido alrededor de 1.7 durante buena parte del año. En cinco de los ocho meses con información disponible, los analista anticiparon un crecimiento cerca de 1.7%, esto en marzo (1.79); mayo (1.78); junio (1.76); julio (1.79) y agosto (1.75 por ciento).

La previsión actual está lejos de 1.80% que estimaban en enero y más lejos aún del máximo de 1.82% previsto por los mismos participantes el pasado abril.

Para la inflación anticipan una variación de 3.85% para el próximo año, todavía por encima del objetivo puntual de 3% de Banco de México y apenas por debajo del 3.88% que prevén para este año.

Proyectan que la tasa de interés de referencia se mantendrá sin cambio en 6.47% respecto de 6.49% estimado para el 2026.

Tasa real gana terreno sin salir de neutralidad

Como cada mes, Banco de México recogió las expectativas de inflación que tienen los especialistas para un periodo de 12 meses.

Este dato es relevante, porque permite estimar la tasa real ex ante que sirve como referencia para determinar si la postura monetaria es restrictiva o acomodaticia.

La expectativa a 12 meses de inflación está en 4.13% desde 4.18% del mes anterior.

La tasa real ex ante resulta del diferencial entre la tasa nominal. con ello, la tasa real ex ante se ubicó en 2.37%, por encima de 2.32% estimado el mes anterior.

De acuerdo con Banco de México, la neutralidad se alcanza con una tasa real entre 1.8 y 3.6%, el nivel actual permanece dentro de ese intervalo, aunque por debajo de su punto medio de 2.9 por ciento.