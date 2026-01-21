Exhortan a la población a no brindar información de sus propiedades por llamada

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería Municipal, exhorta a la población en general a no brindar información de sus propiedades a través de llamadas telefónicas; asimismo se informa que las y los empleados de la institución no realizan llamadas a las y los contribuyentes para pedir información sobre su propiedad o para que realicen algún pago del Predial.

En caso de recibir alguna llamada de este tipo por personas que dicen ser empelados de la Tesorería, donde se les pida alguna información o pago del Predial, se pide hacer caso omiso y reportar al 072.

Cabe señalar que, si las personas necesitan realizar algún trámite relacionado a su propiedad, pueden acudir a las instalaciones de la Tesorería Municipal, ubicada en calle Guadalupe Victoria 14, en la colonia Centro, de lunes a jueves de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde y los viernes de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.