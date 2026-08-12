Exhorta SSPE a solicitar Policía Vial ante posibles casos de “montachoques”

La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Gilberto Loya, hace un llamado a las y los conductores a mantener la calma y solicitar la presencia y el apoyo de las autoridades viales ante cualquier accidente vehicular que pudiera estar relacionado con los llamados “montachoques”.

A través de la Subsecretaría de Movilidad, el subsecretario César Komaba, explicó que resulta complicado determinar de manera inmediata si un accidente fue provocado deliberadamente, por lo que recomendó a las personas involucradas comunicarse al 9-1-1 para solicitar la presencia de la Policía Vial, además de contactar a su respectiva compañía aseguradora.

El funcionario señaló que la presencia de los agentes en el lugar permite atender el percance conforme a los procedimientos establecidos y contribuye a disuadir posibles conductas de quienes, bajo este tipo de situaciones, pretendan exigir dinero en efectivo de manera inmediata para reparar supuestos daños a sus vehículos.

“Si hay un accidente vial donde están involucrados dos vehículos, les pedimos que hablen al 9-1-1 para que acuda una unidad de la Policía Vial a atender el incidente, además de contactarse con su seguro para que cuenten con ese apoyo”, explicó Komaba.

En este sentido, destacó la importancia de que la ciudadanía conozca los mecanismos de atención disponibles y evite resolver este tipo de situaciones mediante confrontaciones o pagos directos, especialmente cuando existan dudas sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La SSPE exhorta a las y los conductores a mantener la calma, evitar entregar dinero en efectivo y solicitar la intervención de la autoridad y de su aseguradora, con el objetivo de que cada percance sea atendido conforme a la ley y se proteja el patrimonio y la integridad de las personas involucradas.