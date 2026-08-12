El PSG abre su temporada repitiendo como supercampeón de Europa

Salzburgo. El Paris Saint-Germain inició la temporada 2026-2027 en Europa revalidando su título en la Supercopa de Europa, al vencer 2-1 al Aston Villa este miércoles en la ciudad austríaca de Salzburgo.

Désiré Doué fue el autor del tanto de la victoria, en el minuto 61, después de que su compañero georgiano Khvicha Kvaratskhelia abriera el marcador en el 20 y el joven Brian Madjo, de 17 años, igualara para el equipo de Birmingham en el 45′.

El gigante francés, ganador de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones de Europa, repite así el título de este certamen continental que ya había conseguido en agosto del año pasado. En ese momento superó también a un club inglés, en aquel caso el Tottenham, en la tanda de penales.

Antes de estos dos títulos encadenados, el PSG solo había jugado la Supercopa europea en una ocasión, en 1996, y la había perdido, pero el entrenador español Luis Enrique ha llevado al conjunto galo en los últimos años a una nueva dimensión.

Este partido en Austria, entre los campeones de los dos principales torneos de clubes de la UEFA, sirve como apertura simbólica de la nueva temporada continental, a la espera de que el 27 de agosto se realice el sorteo de la Liga de Campeones de Europa.

Antes de ello, el PSG arrancará en los torneos domésticos: este domingo puede ganar otra Supercopa, la de Francia, donde visita al Lens, una semana antes de su arranque en la Ligue 1, el 23 de agosto frente al Rennes.

El Aston Villa, campeón de la Supercopa de Europa en 1982, no pudo repetir aquel éxito de hace 44 años y debe ahora digerir esta desilusión antes de arrancar en la Premier League el 23 de agosto contra el Brighton.