Mapa geológico chino sobre la Luna explora la evolución del sistema solar

Pekín. Un equipo de investigación chino ha elaborado un mapa geológico actualizado de toda la Luna a escala 1:5 millones, según informó el Instituto de Geología de la Academia de Ciencias Geológicas de China.

El mapa principal, de unos 280 centímetros de largo y 120 de alto, incluye imágenes detalladas con información geológica de las regiones polares del satélite natural terrestre. Además, indica con precisión más de 13 mil cráteres y 81 cuencas de impacto, delimita 14 tipos de estructuras geológicas y ofrece perfiles de 17 clases de rocas.

Con base en los más recientes hallazgos del programa de exploración lunar chino Chang’e y otras investigaciones relacionadas, en el mapa se han incorporado actualizaciones sistemáticas de la escala de tiempo geológica de la Luna, la clasificación de sus materiales y la representación cartográfica de las características geológicas.

El equipo revisó dicha escala y fijó el inicio de los periodos Aitkenian, Nectarian e Imbrian hace 4 mil 330 millones, 4 mil 170 millones y 3 mil 920 millones de años, respectivamente. Por primera vez en el mundo, se brinda una subdivisión más detallada de las unidades estratigráficas que representan las etapas, subsiguientes entre sí, de la historia geológica del astro.

Asimismo, se incorporan datos de mayor resolución que muestran la distribución de minerales esenciales en la superficie lunar y se perfecciona el sistema de clasificación de rocas.

Además, se ha añadido la ga-bbronorite como un tipo de roca diferenciada en la cuenca del Polo Sur-Aitken, para lo cual también han servido como fuentes primordiales los hallazgos de las misiones Chang’e-4 y Chang’e-6.

En cuanto a la escala de 1:5 millones, el equipo estableció diferentes umbrales mínimos cartográfícos según la categoría de los elementos a incluir, y preservó la legibilidad general sin omitir particularidades geológicas de gran valor científico.

China presentó en 2022 el primero de estos mapas del mundo a una escala 1:2.5 millones y publicó en 2024 un atlas geológico lunar completo de alta definición que, igualmente, fue el primero de su tipo en el planeta.

El mapa ahora realizado ofrece apoyo científico en distintos frentes, como la construcción de la futura estación de investigación lunar de China, la selección de lugares de alunizaje y la exploración del espacio profundo, afirmó Yang Zhiming, director del instituto, y añadió que esto supone una nueva contribución del país a la exploración humana de la evolución del sistema solar.