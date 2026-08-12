Danna niega rivalidad con Kenia Os tras polémica con Belinda

Ante este escenario, Danna dejó claro que no existe una rivalidad con Kenia Os y aseguró que mantiene una buena relación con ambas intérpretes. También aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a las mujeres que buscan construir una carrera dentro de la música.

“Que no tengo ningún problema con ella. Ella, Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien y nada, muchísimo éxito a todas y no solamente a ella, sino a todas las que estamos en la lucha de ser escuchadas”.

La polémica tomó fuerza después de que Belinda describiera su canción con Danna como la unión de dos grandes estrellas del pop. La declaración generó una ola de comparaciones con Kenia Os y provocó que los seguidores de las tres artistas intercambiaran críticas en redes sociales.

Kenia Os y Belinda (Alfonso Lázquez)

Danna, sin embargo, rechazó que alguna de ellas necesite desacreditar a otra para destacar. La cantante recordó además la trayectoria que tanto ella como sus compañeras han construido a lo largo de los años.

“No tengo necesidad, no tenemos necesidad. Yo creo que llevamos, como dije, 26 años trabajando y estando relevantes. Somos mujeres superpoderosas y también lo digo por mis otras compañeras”.

Danna reacciona al contenido publicado tras el hackeo de su cuenta

Danna también habló sobre el hackeo que sufrió su perfil en Spotify, luego de que apareciera en su cuenta una canción ofensiva acreditada a Dilan Os.

La intérprete de “Mala Fama” calificó como lamentable que alguien utilizara su perfil para publicar ese material y señaló que el contenido no solamente la involucraba a ella, sino también a otras artistas.

Danna (Getty Images)

“Pero me parece lamentable la manera que lo hicieron, pues sí, una canción denigrante, ¿no? Y utilizar el trabajo también de alguien más y de otras artistas, en especial, una canción que, pues denigra a la mujer y dice cosas terribles, pero bueno, gracias a Dios se solucionó. Sí, me pudieron verificar la cuenta, todo muy bien y sí. La verdad es que, o sea, está el perfil ahí, ¿no? Del responsable”.

De acuerdo con la cantante, el problema pudo solucionarse y actualmente su cuenta se encuentra nuevamente verificada. La intérprete también dejó claro su rechazo al contenido que considera ofensivo hacia las mujeres.

Danna pide no convertir la música en una competencia

Danna también fue cuestionada sobre la llamada “Trinidad del pop”, nombre con el que se hizo referencia a una posible colaboración entre ella, Belinda y Kenia Os . El proyecto finalmente no se concretó, situación que volvió a alimentar las especulaciones sobre una supuesta competencia entre las tres.

Danna, Kenia Os y Belinda: surge la ‘Santa Trinidad del Pop’ (Instagram)

La cantante pidió no interpretar la ausencia de una canción como una señal de rivalidad y recordó que no todas las colaboraciones terminan realizándose: “Las colaboraciones nacen, a veces salen, a veces no y no por eso hay alguien mejor que otro, no denigremos ni pongamos la carrera de nadie en duda”, recalcó.

En medio de los constantes enfrentamientos entre seguidores, Danna también pidió bajar el tono de las discusiones y evitar que el odio en redes sociales termine afectando la percepción sobre las artistas.

Kenia Os, Belinda y Danna (Instagram)

“Creo que estamos en momentos de mucho odio en general y creo que hay que enfocar la energía. Yo estoy muy enfocada en enfocar mi energía en mi trabajo, en las cosas positivas, como lo dije la última vez, el odio no es algo en lo que yo sea partícipe”, agregó.

Finalmente, la cantante se desmarcó de las comparaciones entre las tres cantantes y reiteró que prefiere dirigir su atención hacia su música y sus propios proyectos, en lugar de formar parte de las disputas que protagonizan sus seguidores.