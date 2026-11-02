Exhorta SSPE a prevenir robo de cuentas de WhatsApp mediante el buzón de voz

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de robo de cuentas de WhatsApp mediante el buzón de voz, en la que los delincuentes aprovechan configuraciones vulnerables de los servicios telefónicos para obtener códigos de verificación.

Esta práctica comienza cuando los atacantes intentan registrar el número telefónico de una víctima en otro dispositivo y solicitan que el código de verificación sea enviado mediante una llamada. Si la persona no contesta, el mensaje con el código puede quedar almacenado en su buzón de voz, dependiendo de la configuración del servicio.

Posteriormente, los ciberdelincuentes intentan acceder de manera remota al buzón, especialmente cuando conserva contraseñas predeterminadas o poco seguras. Una vez que obtienen el código, pueden registrar la cuenta en otro teléfono y hacerse pasar por la víctima para solicitar dinero a sus contactos o cometer otros fraudes.

Ante esta situación, la SSPE, lidereada por el Secretario Luis Aguirre, recomienda activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, desde el apartado de Ajustes, Cuenta y Verificación en dos pasos, así como proteger el buzón de voz mediante una contraseña segura o solicitar a la compañía telefónica su desactivación si no se utiliza. Es importante no compartir códigos de verificación recibidos por mensajes SMS o llamadas, y revisar periódicamente los dispositivos vinculados a WhatsApp para cerrar cualquier sesión desconocida.

Si se pierde el acceso a WhatsApp, se recomienda avisar de inmediato a familiares, amistades y compañeros de trabajo mediante llamadas, mensajes SMS u otras redes sociales, para evitar que respondan solicitudes de dinero o realicen transferencias a nombre de la víctima.

Finalmente, la SSPE exhorta a reportar cualquier sitio, número o actividad sospechosa ante la Policía Cibernética del Estado, a fin de recibir orientación y prevenir que otras personas sean víctimas de este tipo de fraude.