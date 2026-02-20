Evitó Policía Municipal tragedia en puente de la Tecnológico y Juan Escutia

Gracias a la oportuna intervención del policía tercero Jesús Rafael de León Molina, la noche del 11 de febrero se evitó una posible tragedia en el puente ubicado en la intersección de las avenidas Tecnológico y Juan Escutia, donde aparentemente una persona quería terminar con su vida.

Los hechos ocurrieron luego de que una madre de familia, visiblemente angustiada, solicitara apoyo urgente a través de una llamada telefónica al 9-1-1, al informar que su hija amenazaba con arrojarse desde dicho puente.

De inmediato, el elemento municipal atendió el reporte y se trasladó al lugar. Tras ubicar a la joven, estableció diálogo con ella y aplicó los protocolos de actuación correspondientes para este tipo de situaciones. Gracias a la intervención profesional y humana del oficial, se logró persuadirla y ponerla a salvo, evitando así un desenlace lamentable.

Posteriormente, la joven fue resguardada y canalizada a las instancias correspondientes para que reciba la atención y el acompañamiento necesarios.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso con la protección de la vida y la integridad de las y los chihuahuenses, destacando la importancia de la denuncia oportuna y del trabajo coordinado para atender situaciones de riesgo.

Se exhorta a la ciudadanía a comunicarse de inmediato a los números de emergencia ante cualquier situación que ponga en peligro la integridad de una persona.