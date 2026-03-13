Ever Sepúlveda Martínez nuevo presidente de AMPI

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) tiene nuevo representante y se trata de Ever Alonso Sepúlveda Martínez.

Al término de trabajo de Zulema Ruiz Terrazas, se dio paso a un relevo y en esta ocasión la presentación y toma de protesta del nuevo presidente.

Durante su intervención, adelantó que uno de los principales objetivos de su gestión será la apertura de dos nuevas secciones en los municipios de Delicias y Ojinaga, que se sumarán a las ya existentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, Parral, Casas Grandes y Cuauhtémoc.

La AMPI busca ampliar su presencia y fortalecer la representación de los profesionales inmobiliarios en más regiones del estado.

Asimismo, se prevé establecer alianzas con secciones de todo el país, lo que permitirá garantizar operaciones seguras y confiables más allá de las fronteras estatales.

La toma de protesta del consejo directivo 2026, que se llevará a cabo el próximo 18 de marzo a las 17:00 horas en el patio central de Palacio de Gobierno, evento que contará con la presencia de la presidenta nacional de Ampi Jenny Altair Rivas.