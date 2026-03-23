Eventos de destape de Cruz y Andrea Chávez mostraron el pleito que se traen entre ellos mismos: PAN Chihuahua

Daniela Álvarez, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, aseguró que los eventos de destape de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez en busca de ser candidatos de Morena a la gubernatura, mostraron “el pleito que se traen entre ellos mismos”.

“Desde aquí se ve el pleito que ya traen entre ellos mismos, la rivalidad por un lado, el fallido evento de la senadora de la corrupción de Ciudad Juárez donde no llegó ni siquiera el diez por ciento de lo que la gente esperaba, a pesar de que pues anunciaron a algunas figuras nacionales, y por otro lado el alcalde de la corrupción aquí en la capital, que toda la gente que se concentró que era del municipio y que tienen el arte de la mentira, pues fue un acarreo total”, resaltó Daniela Álvarez,

La jefa panista argumentó que “en las fotos se ven los personajes que acarrearon de otros municipios, que no vengan a querer aquí a engañar con sus mentiras porque fue un acarreo masivo y luego salía a decir que toda la gente es de Chihuahua capital. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, trataron de simular como es costumbre, pero pues tenemos toda la información y los tenemos perfectamente medidos, que ellos sigan peleándose allá en su partido y nosotros aquí seguiremos trabajando”.