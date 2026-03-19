EU no restringirá exportaciones de combustible por conflicto con Irán: Chris Wright

Washington. La administración del presidente Donald Trump no tiene intenciones de restringir las exportaciones de petróleo y gas para controlar los precios locales, en medio de la operación militar contra Irán, afirmó el secretario de Energía, Chris Wright.

“Para ser claro, la administración Trump no tiene planes de implementar restricciones a las exportaciones de petróleo y gas”, publicó el funcionario en su cuenta de X.

Wright también elogió a Trump, atribuyéndole a sus políticas el mérito de haber convertido a EU en el principal productor mundial de petróleo y gas natural.

La escalada de tensiones ha provocado la paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro de petróleo y gas natural licuado desde los países del golfo Pérsico hacia los mercados mundiales, afectando tanto las exportaciones como la producción de crudo en la región.

Como parte de los esfuerzos para contener los precios energéticos, EU aprobó la liberación de 172 millones de barriles de sus Reservas Petroleras Estratégicas durante un periodo de cuatro meses y eximió del cumplimiento de las restricciones al petróleo ruso varado en el mar.

Levantarían sanciones a Irán

Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que evalúan levantar algunas sanciones que se le impusieron al petróleo iraní, mientras los precios de la energía se disparan.

Las declaraciones de Scott Bessent a Fox Business llegan tras el repunte de los precios del petróleo y del gas, después de que Irán atacara la mayor planta de gas natural licuado (GNL) del mundo en Qatar y amenazara con destruir la infraestructura energética de la región.