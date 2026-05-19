EU no ha entregado a nadie de las 269 solicitudes de extradición hechas por México desde 2018: Sheinbaum

Ciudad de México. De las 269 solicitudes de extradición que México ha planteado al gobierno de Estados Unidos desde el primero de enero de 2018 al 13 de mayo, no ha sido entregado ninguno de ellos: 36 ya fueron negados, 233 permanecen pendientes de concluir, 183 están corresponden a peticiones formales de extradición y 50 casos son solicitudes de detención provisional con fines de extradición. En 47 de ellos de detención provisional con fines de extradición, Estados Unidos requirió a México presentar información adicional, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia, la mandataria dijo que entre estas peticiones hay casos gravísimos para México pues entre ellos, hay algunos de personas ligadas a factureras o bien dos casos asociados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Para que vean que es recíproco. México pide reciprocidad, ¿por qué no han entregado a ninguno si son casos relevantes si hay reciprocidad?”.

Al explicar ampliamente esta situación , el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco explicó que en las peticiones de extradición hay elementos importantes: claridad en la expresión del delito y la manifestación de que hay una orden de aprehensión. Se le da tratamiento diplomático a través de la cancillería que lo turna a la Fiscalía General de la República y si hay elementos se turna a un juzgado de distrito.

Entre las principales peticiones que ha hecho México a Estados Unidos en los que no se ha obtenido respuesta destacó: al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, a Víctor Manuel N, imputado en México por delincuencia organizada y asociado a desfalco a la secretaría de Gobernación y a empresas factureras, petición que se envió el 4 de diciembre pasado; Rafael y Elías N, imputados por delincuencia organizado por un fraude a Infonavit.

Estados Unidos solicitó que México presentará una solicitud formal por no ser un delito violento ni considerar que los imputados representen un riesgo para la sociedad.

Además, José Ulises N, también imputado en el caso Ayotzinapa, pero se requirió información adicional y pruebas en su proceso. Se presentó en junio de 2024; Pablo N, alias El Transformer, miembro de Guerreros Unidos, vinculado al caso Ayotzinapa cuya petición se presentó en julio de 2024. Finalmente refirió a William N, acusado de trata de persona desde mayo de 2023 y cuya petición fue negada.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco explicó que en las peticiones de extradición hay elementos importantes: claridad en la expresión del delito y la manifestación de que hay una orden de aprehensión. Se le da tratamiento diplomático a través de la cancillería que lo turna a la Fiscalía General de la República y si hay elementos se turna a un juzgado de distrito. — Fuente SRE