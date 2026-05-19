Meghan Markle compartió imágenes nunca antes vistas de su boda con el príncipe Harry para celebrar su octavo aniversario de casados.

Ocho años han pasado de una de las bodas de la realeza más recordadas: la de Meghan Markle y el príncipe Harry . Ahora, con motivo de su aniversario, la ex actriz compartió una serie de fotos inéditas del gran día

A través de Instagram, la duquesa de Sussex compartió las imágenes del gran celebrado el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge, en Windsor.

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Meghan Markle comparte fotos inéditas de su boda con el príncipe Harry en su aniversario

Entre los momentos compartidos por la duquesa se encuentran momentos detrás de cámaras, escenas de la recepción privada y algunos instantes románticos que hasta ahora no habían salido a la luz.

Entre las imágenes más comentadas aparecen el primer baile de la pareja, Harry pronunciando un discurso durante la recepción y una presentación especial de Elton John, quien cantó para los invitados durante la celebración.

Príncipe Harry y Meghan Markle (Instagram)

La boda entre Meghan Markle y el príncipe Harry fue uno de los eventos mediáticos más importantes de la familia real británica en la última década. La ceremonia reunió a cerca de 600 invitados y fue seguida por millones de personas alrededor del mundo.

Para la ceremonia, Meghan llevó el icónico vestido minimalista de Givenchy diseñado por Clare Waight Keller, mientras que por la noche cambió a un diseño halter de Stella McCartney que también aparece en varias de las nuevas fotografías difundidas por la ex actriz.

Las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo Chris Allerton y muestran una versión más relajada y personal del enlace, alejada del protocolo real que rodeó el evento en 2018.

El aniversario llega en medio de su nueva vida en California

Desde que renunciaron a sus funciones como miembros activos de la realeza británica en 2020, Meghan y Harry se mudaron a California junto a sus hijos Archie y Lilibet. La pareja ha mantenido una relación compleja con la familia real, aunque continúa despertando enorme interés mediático.

La publicación también generó múltiples reacciones en redes sociales. Mientras seguidores celebraron el gesto romántico y la intimidad de las fotografías, algunos usuarios cuestionaron que la pareja continúe compartiendo aspectos privados de su vida pese a haber reclamado privacidad en varias ocasiones, además de ese que fue uno de los motivos por los que decidieron dar un paso alejados de la familia real británica.