La LFA confirma a Chihuahua como sede del Tazón México IX

Caudillos y la Liga de Futbol Americano (LFA) anunciaron oficialmente que la ciudad de Chihuahua será sede del Tazón México IX, el juego por el campeonato de la liga profesional de futbol americano, a celebrarse el próximo domingo 7 de junio a las 7:00 de la tarde.

Será la segunda ocasión en que Chihuahua albergue el Tazón México, luego de haber sido sede en 2023, cuando Caudillos de Chihuahua y Dinos de Saltillo disputaron el campeonato de la LFA ante una afición que llenó el estadio y vivió una noche histórica para el deporte profesional en el estado.

En aquella edición, Caudillos se proclamó campeón frente a su gente tras imponerse en el Tazón México VI y cerrar una temporada perfecta de manera invicta, consolidando el inicio de una etapa histórica para la franquicia y para el futbol americano profesional en Chihuahua.

El anuncio de esta nueva sede representa un reconocimiento al crecimiento deportivo de la organización, a la capacidad de Chihuahua para desarrollar eventos de gran nivel y, principalmente, al respaldo de una afición que se ha convertido en una de las más apasionadas de la LFA.

Durante la rueda de prensa, directivos de la liga, autoridades deportivas y representantes de Caudillos destacaron la importancia de traer nuevamente el partido más importante del futbol americano profesional del país a una ciudad que hoy es referente nacional por su ambiente, organización y experiencia en espectáculos deportivos.

Asimismo, se resaltó el impacto positivo que generará el evento en materia turística, económica y social, al recibir visitantes de distintas partes del país durante la semana del campeonato.

Caudillos de Chihuahua reafirmó su compromiso de ofrecer una experiencia de primer nivel para jugadores, aficionados y visitantes, con actividades y entretenimiento alrededor del Tazón México IX, en una celebración que buscará reunir nuevamente a toda la comunidad chihuahuense en torno al futbol americano profesional.

El Tazón México IX se disputará el domingo 7 de junio a las 7:00 pm en el Estadio Olímpico Universitario y los boletos ya se encuentran disponibles a través de www.topticket.mx