Santiago De la Peña llama a jóvenes de Derecho de la UACH a liderar con propósito y vocación de servicio

El Secretario General de Gobierno de Chihuahua, Santiago De la Peña, llamó a mucho más de 250 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) a ejercer un liderazgo con propósito y a generar un impacto positivo desde el servicio público.

Durante la conferencia “Servir con propósito cambia realidades”, impartida ante alumnos de la institución, el funcionario abordó temas relacionados con liderazgo, ética y responsabilidad pública, y destacó la importancia de que las nuevas generaciones participen en la construcción de instituciones más sólidas y cercanas a la ciudadanía.

De la Peña sostuvo que el servicio público puede convertirse en una herramienta de cambio social cuando se ejerce con responsabilidad, sensibilidad y compromiso.

“Muy pronto ustedes estarán en espacios donde tomarán decisiones importantes. Lo más valioso no será el cargo que ocupen, sino la persona en la que se hayan convertido”, expresó ante las y los estudiantes.

El funcionario estatal subrayó además la necesidad de formar perfiles jóvenes con visión crítica, preparación académica y principios sólidos, capaces de asumir responsabilidades públicas con integridad.

“Chihuahua y México necesitan jóvenes preparados, críticos y con valores, capaces de liderar con integridad y de poner su talento al servicio de la sociedad”, concluyó.