EU impone nuevas sanciones a Cuba, dirigidas a sectores de su economía 

Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ‌impuso nuevas sanciones relacionadas con ⁠Cuba a personas y ⁠entidades de los sectores de ‌electrónica, industria manufacturera, marítimo ​y el ​tecnológico.

El gobierno estadunidense designó a ocho entidades y dos personas, e identificó cinco buques como bienes bloqueados, para reforzar la iniciativa integral de la Administración Trump para poner fin a las presuntas actividades ilícitas del gobierno cubano, tanto en Cuba como en todo el hemisferio.

“Esta acción incluye objetivos vinculados a las redes de transporte de petróleo del gobierno cubano, a las élites cubanas, a entidades estatales de importación y asistencia técnica, y a proveedores con sede en China de las fuerzas militares de la isla”, señala el comunicado.

Marco Rubio advierte que EU castigará a quien opere en sectores clave de la isla

Al anunciar nuevas sanciones contra “las redes de apoyo militar extranjero e ingresos ilícitos del régimen cubano”, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, advirtió que la Casa Blanca “no tolerará redes comunistas subversivas en nuestro hemisferio”.

“El régimen marxista cubano depende de una red de empresas estatales, empresas mixtas e intermediarios offshore para mantener en funcionamiento sus sistemas, y sus patrocinadores extranjeros suministran el equipo militar que ayuda a sostener las fuerzas militares del régimen y permite amenazas persistentes a la patria estadunidense”, aseguró Rubio en una publicación en X.

Los nuevos afectados son “ocho entidades y dos individuos asociados con la red financiera y de envíos del régimen, entidades estatales de importación y soporte técnico, y proveedores con sede en China de las fuerzas militares del régimen”, destacó Rubio.

Esta nueva oleada de presión sobre La Habana incluye por primera vez a dos empresas chinas del sector electrónico, CEIEC y Beijing H&C Technologies, a las que Washington acusa de vender material de defensa y sistemas de seguridad a Cuba.

También está afectado Caroil, un operador de buques cisterna de petróleo registrado en Chipre, así como Tentacool, registrada en Panamá, y las estatales cubanas Internacional Marítima y Petromarca.

Paralelamente Washington amenazó con sancionar a “cualquier persona extranjera que opere o haya operado en los sectores de la electrónica, la manufactura, el ámbito marítimo y la tecnología de la economía cubana”.

Todos los objetivos del Departamento de Estado sancionados fueron designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14404, que autoriza sanciones contra personas extranjeras que se determine que cumplen con criterios específicos relacionados con la represión en Cuba y otras amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Además, el Director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió una resolución que autoriza sanciones contra cualquier persona extranjera que opere o haya operado en los sectores de manufactura, tecnología, electrónica y marítimo de la economía cubana.