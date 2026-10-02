EU despliega 500 soldados cerca de la frontera con México tras ataque a la Guardia Costera

Cientos de soldados estadunidenses fueron desplegados este viernes cerca de la frontera entre Estados Unidos y México tras un tiroteo contra la Guardia Costera de Estados Unidos el pasado fin de semana en una ciudad de Texas.

Un portavoz del Comando Norte de Estados Unidos declaró al periódico The Texan, que los efectivos se encuentran en el Valle del Río Grande como parte de “un esfuerzo continuo para reforzar rápidamente a las fuerzas estadunidenses y a los socios federales que operan en la zona como parte de la Operación Ardent Vanguard”. NewsNation informó que se desplegaron “aproximadamente 500” militares.

De acuerdo con The Texan, se cree que el tiroteo está relacionado con cárteles del narcotráfico. Ningún efectivo estadunidense resultó herido ni sufrió daños en su equipo durante el incidente y posteriormente se respondió al fuego el sábado 26 de septiembre, señaló un portavoz de la Guardia Costera al medio.