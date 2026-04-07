EU acepta suspender ataques a Irán por dos semanas si Irán reabre estrecho de Ormuz, anuncia Trump

El presidente de ⁠Estados Unidos, ⁠Donald Trump, declaró el martes que ha acordado “suspender los bombardeos y los ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas”.

Trump afirmó que había hablado con los líderes de Pakistán, que ha ⁠actuado como ​mediador entre Washington ⁠y Teherán y que había solicitado un alto el fuego de dos semanas ‌en ‌la guerra de Irán.

“Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif (…) ​en las que me ​solicitaron que detuviera la ​fuerza destructiva que ‌se iba a enviar esta noche a Irán y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de ‌dos semanas”, escribió Trump en las redes ⁠sociales.

“Este será un ALTO EL FUEGO recíproco”, afirmó.

El mandatario dijo que ⁠ha recibido una propuesta de 10 puntos de Irán, a la que calificó como “una base viable ​sobre la que ​negociar”. 

