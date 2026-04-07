EU acepta suspender ataques a Irán por dos semanas si Irán reabre estrecho de Ormuz, anuncia Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que ha acordado “suspender los bombardeos y los ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas”.
Trump afirmó que había hablado con los líderes de Pakistán, que ha actuado como mediador entre Washington y Teherán y que había solicitado un alto el fuego de dos semanas en la guerra de Irán.
“Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif (…) en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas”, escribió Trump en las redes sociales.
“Este será un ALTO EL FUEGO recíproco”, afirmó.
El mandatario dijo que ha recibido una propuesta de 10 puntos de Irán, a la que calificó como “una base viable sobre la que negociar”.