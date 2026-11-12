“Aquí no llegan las enfermedades”: A 4 mil metros de altura y en medio de los páramos de Ecuador, un pastor de 71 años ha dedicado más de siete décadas a pastorear 150 borregos.

El integrante de la cultura indígena Panzaleo mantiene una vida ligada al campo, la familia y las tradiciones andinas.

A cuatro mil metros sobre el nivel del mar, en los páramos de Ecuador, Juanito, un pastor de 71 años, dedica su vida al cuidado de aproximadamente 150 animales.

Lejos del bullicio urbano y de las prisas de la vida moderna, este hombre perteneciente a la cultura indígena Panzaleo mantiene una filosofía basada en la simplicidad, la tranquilidad y el arraigo a la tierra donde nació.

Su historia se volvió viral después de que los creadores de contenido Josué y Elie la documentaran a través de su canal de YouTube Ecuador y sus paisajes. El relato muestra una forma de vida alejada de las ciudades y plantea una reflexión sobre el significado del bienestar en el siglo XXI.

¿Cómo es la rutina de Juanito en los páramos de Ecuador?

Cada jornada comienza con una actividad que Juanito ha repetido durante décadas: sacar a las ovejas de su corral y caminar durante más de cuarenta minutos hasta los pastizales de montaña.

La tarea exige un esfuerzo físico considerable, especialmente por las condiciones de la zona, ubicada a cuatro mil metros de altitud y expuesta a un clima inclemente.

Para Juanito, sin embargo, representa la continuidad de un legado familiar. Sus padres también nacieron allí y él decidió transmitir ese amor por el campo a sus hijos y nietos.

Su vida cotidiana incluye:

El cuidado de aproximadamente 150 animales.

El traslado diario del rebaño hacia los pastizales.

El cultivo y la cosecha de parte de los alimentos que consume su familia.

El uso de leña para protegerse del frío de la montaña.

El descanso sobre colchones de paja cubiertos con múltiples mantas.

¿De qué forma se abastece la familia de Juanito?

La familia desciende ocasionalmente al pueblo más cercano para comprar víveres y comercializar parte de su producción. Aun así, la mayor parte de su vida transcurre en las montañas, donde Juanito asegura sentirse plenamente feliz.

Para él, el trabajo no representa una carga. El cuidado del rebaño y las actividades del campo forman el centro de una vida marcada por la tradición, la familia y el contacto permanente con la naturaleza.

¿Por qué Juanito considera un privilegio vivir lejos de las ciudades?

Juanito no considera que la distancia respecto a las ciudades sea un aislamiento negativo. Por el contrario, la percibe como uno de sus mayores privilegios. En su entorno montañoso, asegura con una sonrisa: “ni siquiera llegan las enfermedades”.

El pastor tiene seis hijos y seis nietos, algunos de los cuales todavía comparten su hogar. También valora haberlos criado en un ambiente libre de contaminación y estrés financiero.

Durante las jornadas de pastoreo, Juanito combina el trabajo con la contemplación y la música. Suele llevar una flauta andina para interpretar melodías tradicionales mientras acompaña a sus animales.

Con el humor que lo caracteriza, bromea al decir que su instrumento musical “le quiere más que su mujer”. La frase refleja el carácter sencillo y cercano de un hombre que encontró su forma de vida en las alturas de los Andes.

¿Qué puede aportar esta historia a quienes viven en ciudades?

La mayoría de la población vive en entornos urbanos rodeados de tecnología y conectividad constante. En ese contexto, la historia de Juanito invita a revisar los niveles de estrés y la relación cotidiana con el consumo y las pantallas.

Adoptar una vida rural como la suya no es una opción viable para la mayoría de las personas. Sin embargo, algunos elementos de su filosofía pueden trasladarse a la vida diaria:

Priorizar lo esencial.

Reducir el consumo de productos que no son necesarios.

Reservar tiempo para estar al aire libre.

Desconectarse de las pantallas durante algunos momentos del día.

Buscar contacto con la naturaleza, aunque sea mediante periodos breves.

Estas prácticas pueden ayudar a reducir el desgaste mental y favorecer el bienestar emocional. En el caso de Juanito, la tranquilidad está vinculada con el ritmo de la naturaleza, el cuidado de su familia y las tareas que ha realizado durante toda su vida.

El legado de Juanito

Después de más de setenta años marcados por el frío de los páramos, el sonido del viento y el paso de sus ovejas, Juanito tiene claro cuál es su lugar en el mundo.

No busca riquezas ni comodidades tecnológicas. Su vida gira alrededor del bienestar de su familia, el cuidado de sus animales y la continuidad de las tradiciones de su comunidad.

Su historia muestra una forma de entender la vida basada en la sencillez y la tranquilidad. Para quienes viven en las ciudades, también puede servir como una invitación a revisar qué actividades, objetos y hábitos son realmente necesarios para el bienestar cotidiano.