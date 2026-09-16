Mujer resulta lesionada tras caer de motoneta al evitar choque en la colonia Cerocahui

Chihuahua, Chih.- La conductora de una motoneta resultó con lesiones de consideración en el rostro luego de intentar evitar el impacto contra un vehículo que realizó una vuelta en “U” sobre la calle Miguel Barragán, casi en el cruce con Juan Escutia, en la colonia Cerocahui.

Al maniobrar para esquivar el automóvil, la mujer perdió el control de la motoneta y se proyectó contra la banqueta, provocándose lesiones en el rostro. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención y posteriormente trasladarla a un hospital.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar nota del accidente y realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance.