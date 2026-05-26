Advierte Protección Civil fuertes vientos y aumento en las temperaturas máximas en la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), dio a conocer que durante las próximas horas se prevé la presencia de fuertes vientos y un aumento significativo en las temperaturas máximas en gran parte de la entidad.

Para este martes, se pronostican rachas de viento que podrían superar los 65 kilómetros por hora (km/h), lo que podría ocasionar tolvaneras en tramos carreteros, especialmente en las rúas Juárez-Ascensión, Chihuahua-Jiménez, Jiménez-Parral, así como en la vía corta a Parral.

Además, existe la probabilidad de lluvias aisladas con actividad eléctrica y posible granizo en Jiménez y Ojinaga.

Las temperaturas máximas que alcanzarán los 35 grados centígrados (°C) en Delicias, 33°C en Chihuahua, Juárez 29, Chínipas 36, Janos 30, Madera 23, Temósachi 25, Cuauhtémoc 26, Ojinaga 34, Camargo 34, Jiménez 34, Parral 30, Creel 22 y Guachochi 21.

Para el miércoles 27 de mayo, se sumará a estas condiciones la presencia de un sistema frontal fuera de temporada en el sur de Estados Unidos y divergencia en altura.

Las temperaturas máximas que se esperan son: 35°C para Chihuahua, Delicias, Camargo y Ojinaga, mientras que la zona serrana continuará con mínimas de 1°C en Creel y 2°C en Temósachic.

Las rachas de viento rondarán en los 55 km/h en municipios como Janos, San Francisco de Borja, Belisario Domínguez, Satevó, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Parral, Allende y San Francisco de Conchos.

Ante este panorama, la dependencia exhorta a la población a mantenerse correctamente hidratada, evitar la exposición prolongada a los rayos del solentre las 11:00 y las 16:00 horas para prevenir golpes de calor, aplicar protector solar de manera regular y tomar precauciones respecto a la presencia de ráfagas de viento.