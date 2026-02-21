Estibaliz Badiola presenta ‘Afrodita’: un tributo lleno de amor

Un nuevo capítulo en la carrera de Estibaliz Badiola está por escribirse con el estreno de ‘Afrodita’, segundo trabajo de la cantante, y sin duda su material más personal hasta la fecha. El nombre de este trabajo está dedicado a su hermano Miki, quien falleció hace un par de años, pero que siempre fue una figura de motivación e inspiración para la artista.

Miki, conocido por su actividad en redes desde la expresión drag, no sólo fungió como motor de Estibaliz, sino de muchas personas, quienes lo recuerdan como una persona tan creativa como inspiradora, de ahí que la compositora haya decidido compartir su recuerdo con toda la gente que lo quiso (y sigue queriendo), así como con el público.

Muestra de ello es el sencillo que acompaña este lanzamiento, también llamado “Afrodita”, una electrocumbia con toques pop, cargada con una profunda sensibilidad, pues la letra es una carta abierta a su hermano: a lo largo de los versos, Estibaliz dedica cada logro, escenario y canción a Miki, creando un escenario súper conmovedor, sobre todo cuando confiesa imaginarlo en el cielo “bailando con San Pedro”. Así, esta canción consigue un equilibrio entre la nostalgia de la ausencia y la alegría de lo vivido, convirtiendo el duelo en emoción pura.

Cabe destacar que, después de experimentar con distintos géneros en su disco debut, ‘Afrodita’ sirve a Estibaliz para encontrar su verdadera voz, en un disco que se siente cohesivo, honesto y poderoso, enmarcado por una producción que abraza los ritmos latinos y la sonoridad propia del pop, además de mucha fuerza femenina, pues la mayoría de las canciones contienen colaboraciones exclusivamente con otras cantantes, en una decisión que refuerza el espíritu amoroso del disco.

De ‘Afrodita’ ya pudimos escuchar piezas como “Ahora Te Llamas Ex” (a dueto con Ana Bárbara), “Parece Un Chiste”, “Boomerang”, “Ahora Te Aguantas” y “Todos Regresan”, los cuales han preparado el terreno para encontrarnos con un álbum que seguramente se convertirá en una de las grandes sorpresas del año.

Así, ‘Afrodita’ de Estibaliz Badiola se presenta como algo más que álbum: es un homenaje vivo, una celebración de identidad, y la confirmación de una artista que ha transformado el amor en su motor creativo.

Únete a esta experiencia escuchando ‘Afrodita’ de Estibaliz Badiola, ya disponible en todas las plataformas.