Estará Teso Móvil en El Saucito y Las Granjas, este 18 y 25 de agosto

– Podrás ponerte al corriente con tu Predial y resolver dudas

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 17 de agosto de 2026.- El Gobierno Municipal informa a la ciudadanía que los próximos martes 18 y 25 de agosto se acercarán los servicios de la Tesorería a las colonias El Saucito y Las Granjas, por medio del Teso Móvil, para que las y los ciudadanos que quieran pagar su Predial o estén interesados en hacer un convenio de pago puedan hacerlo sin tener que acudir en los horarios habituales.

La unidad móvil se ubicará en las siguientes colonias y horarios:

– Parque Saucito, martes 18 de agosto, calles Profesor Jesús Romero y Federico Gamboa, en un horario de 5:00 pm a 8:00 pm

– Colonia Granjas, martes 25 de agosto, en el parque en calles José Martí y Nogal (enfrente de la iglesia de la Asunción de María), en un horario de 3:00 a 7:00 pm

De esta manera se busca acercar y brindar facilidades en los espacios de pago de la Tesorería a la ciudadanía que así lo necesita; así como de dar atención a las dudas que puedan tener en relación a sus predios.