Realizará Municipio trabajos de recarpeteo en tramo de la avenida Juárez

–Los trabajos iniciarán este lunes 17 de agosto por la noche

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará a partir de este lunes 17 de agosto trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en la avenida Juárez por lo que se exhorta a la ciudadanía conducir con precaución por las zonas de trabajo.

Las labores de mejora de la carpeta de rodamiento en esta avenida se realizarán en el tramo que abarca de la avenida Colón a la calle 51 en ambos sentidos, en un horario de 10:00 de la noche a 4:00 de la mañana, con el objetivo de reducir las afectaciones al tráfico habitual.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos colocados en los frentes de trabajo con el fin de prevenir accidentes, recodando que las molestias son temporales pero los beneficios permanentes.