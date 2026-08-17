Anuncian Feria de Servicios “JOSSÍESTOY en tu Colonia” en el Saucito

La diputada local por el Distrito 15, Joss Vega, representante del Partido Acción Nacional (PAN), llevará la Feria de Servicios “JOSSÍESTOY en tu Colonia” a las vecinas y vecinos de la colonia Saucito, este martes 18 de agosto, a partir de las 5:00 de la tarde.

La jornada se llevará a cabo en el Parque Saucito, ubicado en las calles Profesor Jesús Romero y Federico Gamboa, donde las familias del Distrito 15 podrán acceder de manera gratuita a diversos servicios y programas, así como recibir atención y orientación para realizar distintas gestiones.

Entre los servicios que se ofrecerán se encuentran la expedición de actas por parte del Registro Civil, convenios de pago con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), pagos y convenios relacionados con el impuesto predial, asesoría jurídica y gestiones para la ciudadanía.

Asimismo, se contará con atención médica, incluyendo entrega de vales para mastografías, Papanicolaou y revisiones médicas generales; además de afiliación a MediChihuahua y servicios dentales con limpiezas gratuitas.

Para las familias también habrá atención a mascotas, con vacunación antirrábica y desparasitación, así como cortes de cabello gratuitos. De igual manera, las niñas y niños podrán participar en actividades deportivas.

En esta Feria de Servicios también se brindará información sobre los programas del Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV), así como la Tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar” de ICHMujeres y la donación de árboles para contribuir al cuidado y mejoramiento de nuestro entorno.

Joss Vega hizo una invitación a las vecinas y vecinos del Distrito 15, especialmente a quienes viven en la colonia Saucito y sectores aledaños, para que acudan y aprovechen los servicios gratuitos que estarán disponibles durante la jornada.

“Queremos seguir estando cerca de las familias del Distrito 15, escuchar sus necesidades y acercarles los servicios que pueden hacer una diferencia en su día a día. Esta Feria es para ustedes; aquí estamos y seguiremos trabajando para atenderlos”, destacó la diputada.