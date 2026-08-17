Rinde su primer Informe la presidenta del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua

“La creación del Órgano de Administración, marcó una nueva etapa institucional; asumimos la responsabilidad en medio de una profunda transformación del Poder Judicial, con el compromiso de garantizar la continuidad de los servicios y construir una administración más eficiente, transparente, cercana y sensible a las necesidades, tanto de las personas usuarias del servicio de justicia, como del personal”, así lo afirmó la presidenta del Órgano de Administración Judicial, Dra. Karla Esmeralda Reyes Orozco al rendir su primer informe de actividades del Órgano de Administración Judicial (OAJ), ante las magistradas y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y de Tribunal de Disciplina Judicial, así como ante las Comisionadas y el Comisionado.

Este informe se rindió en cumplimiento a las atribuciones que le confiere el artículo 51, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En este acto, la presidenta del Órgano de Administración hizo entrega a la magistrada presidenta Lic. Marcela Herrera Sandoval, en representación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, del Informe Anual de Actividades, tanto en versión impresa, como en formato digital.

En su mensaje a los magistradas y magistrados, integrantes del Pleno Superior del Tribunal de Justicia y de Disciplina Judicial, así como comisionadas y comisionado, la presidenta del OAJ, Reyes Orozco expresó: “significa mucho más que dar cuenta de actividades, cifras y resultados, porque implica compartir el esfuerzo de 1,540 personas que conforman las áreas a cargo del Órgano de Administración Judicial, para que las personas juzgadoras, todos los días, cuente con las condiciones necesarias para cumplir su propósito: proteger derechos, resolver conflictos y brindar certeza a la ciudadanía”.

“La creación del Órgano de Administración, marcó una nueva etapa institucional; asumimos la responsabilidad en medio de una profunda transformación del Poder Judicial, con el compromiso de garantizar la continuidad de los servicios y construir una administración más eficiente, transparente, cercana y sensible a las necesidades tanto de las personas usuarias del servicio de justicia, como del personal”, dijo la presidenta del Órgano de Administración a los presentes en dicha sesión solemne.

“Nuestro trabajo consiste en proporcionar la tecnología, la infraestructura, la seguridad, los recursos humanos y materiales, así como, los servicios necesarios para que, los impartidores de justicia puedan concentrarse en su responsabilidad esencial: analizar y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento”, expuso la presidenta del Órgano de Administración Judicial.

Las cifras y datos presentados son conforme a la estructura del Órgano de Administración Judicial, es decir, la presidencia, la secretaría ejecutiva y las comisiones, así como las áreas que se encuentran bajo su coordinación.

Dicho informe se realizó con el propósito de ofrecer una visión integral del proceso de transición y establecer la línea base de la nueva administración, los resultados comprenden dos periodos, el primero abarcó de enero a agosto de 2025, que corresponde a los meses previos a la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica; el segundo, comprendió del mes de septiembre de 2025 al mes de junio de 2026 y refleja las actividades desarrolladas bajo la nueva estructura institucional.

La sesión solemne se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa el órgano del Estado, Poder Judicial del Estado, donde se hizo entrega a los integrantes del Pleno, de la información detallada y que facilita el conocimiento y consulta de la misma de las acciones realizadas por el entonces Consejo de la Judicatura del Estado y ahora del Órgano de Administración Judicial. Se proyectó un documento visual (video) con los aspectos más relevantes, de forma muy sintetizada, que muestran una parte del trabajo administrativo que respalda diariamente la función jurisdiccional y contribuye a brindar una atención más eficiente, digna y cercana a la ciudadanía.

Finalmente, la Comisionada presidenta del Órgano de Administración subrayó en su mensaje: “Detrás de cada audiencia celebrada, de cada resolución emitida y de cada persona atendida, existe un esfuerzo compartido. Hay personal que mantiene en operación los sistemas, administra responsablemente los recursos, resguarda los expedientes, protege las instalaciones, acerca servicios especializados, brinda capacitación, atención médica y psicológica, facilita la comunicación en distintas lenguas y garantiza la continuidad de la actividad judicial. Esta labor, muchas veces silenciosa, también hace posible la justicia”.

“Los avances alcanzados son resultado de la colaboración permanente entre el Órgano de Administración Judicial, los órganos jurisdiccionales y las áreas auxiliares. Por ello, expreso mi reconocimiento a quienes integran los Plenos, las comisiones y las distintas áreas del Poder Judicial, así como al personal jurisdiccional y administrativo, cuya disposición, experiencia y compromiso permitieron enfrentar los retos de esta transición”.

“Nuestro trabajo es y deberá mantener siempre, como objetivo primordial las personas usuarias del servicio de justicia, para que cada proyecto, decisión administrativa y recurso público se traduzca en una mejora concreta que dé una respuesta a su situación particular”.

“Estamos conscientes que aún existen retos importantes, por eso debemos continuar modernizando los servicios, fortalecer la infraestructura, consolidar la justicia digital, seguir profesionalizando al personal y avanzar en la implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2025–2035”.

La presidenta del Órgano de Administración Judicial concluyó: “Nuestro compromiso es claro: seguir construyendo un Poder Judicial más humano, accesible, transparente y confiable; que escuche, que responda y que esté presente donde la ciudadanía lo necesita. Porque detrás de cada expediente existe una persona, una familia, un patrimonio y una historia que merece ser atendida con dignidad”.