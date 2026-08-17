Se incendia tractocamión en la colonia 11 de Febrero; sospechan de corto circuito

Un tractocamión quedó completamente calcinado luego de incendiarse cuando se encontraba estacionado en el exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Martín Lucero y Manuel Fábregas, en la colonia 11 de Febrero.

El reporte del incendio fue recibido a través del número de emergencias 911, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se trasladaron al lugar y localizaron la pesada unidad envuelta en llamas.

Los llamados “tragahumo” realizaron las maniobras correspondientes para controlar y sofocar el fuego; sin embargo, el tractocamión sufrió daños totales y quedó completamente calcinado.

Elementos de Seguridad Pública Municipal también acudieron al sitio para tomar nota del siniestro y realizar el reporte correspondiente.

De acuerdo con la propietaria de la unidad, momentos antes había observado que las luces del tractocamión se encendían por sí solas, por lo que se presume que un posible cortocircuito pudo haber provocado el incendio. Afortunadamente el siniestro no dejó personas lesionadas.