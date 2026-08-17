“Importa más Chihuahua que el partido”: Mario Vázquez se dice a favor de las alianzas con PRI y MC para apoyar proyecto de Bonilla

El senador del PAN, Mario Vázquez, se dijo a favor de las alianzas con otros partidos políticos, como lo son el PRI y Movimiento Ciudadano, para apoyar el proyecto del alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla como candidato a la gubernatura.

“Importa mucho más Chihuahua que el partido, y el partido al final de cuentas es un instrumento ciudadano. Yo voy mucho en el sentido de buscar amplias alianzas. Considerar la posibilidad de las alianzas con el PRI y con MC, y defender Chihuahua a través de fuerzas sociales, políticas y económicas”, declaró Vázquez Robles.

El senador panista argumentó que “el gran dilema de la próxima elección es un gobierno que realmente defienda a los ciudadanos, que los ciudadanos se encuentran para defender su seguridad, su desarrollo, su educación, su salud. O un gobierno que decline ante el crimen organizado”.

“Eso es lo que tenemos que evitar. Ese será el gran dilema. Porque al final de cuentas los chihuahuenses sabremos elegir entre un gobierno real que defiende y atiende las causas de Chihuahua, más allá de la política, o un gobierno que defiende el frente al crimen organizado”, expresó el senador del PAN, Mario Vázquez.