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Continuarán las lluvias en el estado para este inicio de semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este inicio de semana, se mantendrán las precipitaciones y la actividad eléctrica en distintas regiones del estado.

Se pronostican lluvias de dispersas a moderadas en Guachochi, Cuauhtémoc y Madera; de aisladas a dispersas en Ahumada y Juárez, y aisladas en Chihuahua.

La actividad eléctrica asociada a las precipitaciones podría presentarse principalmente en Ahumada, Chihuahua, Madera, Juárez, Parral, Guachochi y Cuauhtémoc.

Ante este pronóstico, la CEPC exhortó a la población a conducir con precaución, debido a la presencia de superficies mojadas y posible reducción de visibilidad.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 39 grados centígrados (°C) en Chínipas; 37°C en Ojinaga; 34°C en Juárez; 32°C en Janos, Delicias, Camargo y Jiménez; 27°C en Parral; 26°C en Madera; 25°C en Cuauhtémoc; y 23°C en Guachochi.

La dependencia recomendó mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar cruzar arroyos o cuerpos de agua crecidos. Ante cualquier situación de emergencia, pidió comunicarse al 9-1-1.

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