Alianza con el PAN será decisión de las dirigencias… pero siempre va a ser más importante Chihuahua que los partidos: Memo Ramírez

Después de que este fin de semana el Consejo Estatal del PAN designó a Marco Bonilla como coordinador político estatal, el presidente del Congreso del Estado y diputado del PRI, Guillermo Ramírez, señaló que esa es una decisión interna de Acción Nacional, sin embargo, coincidió con el senador panista Mario Vázquez, de que Chihuahua es más importante que los partidos políticos, por lo que no descartó una posterior alianza electoral.

“Dejar muy claro que nosotros vamos a tener la visita de nuestro dirigente nacional, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, en los próximos días. Y bueno, estaremos nosotros en espera de dialogar con la dirigencia nacional y dialogar con la dirigencia estatal. Creo que el presidente de nuestro partido va a encontrar a un PRI muy unido, un PRI que está en territorio, un PRI que va a estar fortalecido y que no está esperando a que llegue el 2027, al contrario”, señaló Ramírez Gutiérrez.

El diputado local del PRI, presidente del Poder Legislativo y representante del Distrito 21, argumentó que “todos los cuadros del partido hemos estado trabajando en territorio y hemos estado haciendo lo propio para poder llegar a una situación viable en el 2027”.

Al cuestionarle si estaba de acuerdo con el senador del PAN, Mario Vázquez, respecto a que el estado de Chihuahua es “más importante” que los partidos políticos, Guillermo Ramírez dijo estar “totalmente de acuerdo con el senador. Yo creo que, punto de vista personal de un servidor, siempre ha sido más importante la gente, siempre va a ser más importante la ciudadanía y siempre va a estar por encima de todo el estado de Chihuahua”.