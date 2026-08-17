Debe alcaldesa de Gpe. y Calvo garantizar seguridad al IEE: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego es quien tiene la primera responsabilidad de garantizar al actuar del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Ello luego de que en días pasados, la consejera presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto expresó que no han podido acudir al municipio de Guadalupe y Calvo para entregar una serie de notificaciones ya que la inseguridad no les ha permitido ingresar al territorio.

En este sentido, Santiago De la Peña dijo que buscará contactarse con Yanko Durán para conocer la situación y que, en caso de que el Municipio de Guadalupe y Calvo pueda garantizar la seguridad al personal del IEE, se asuma dicha tarea por las fuerzas federales y estatales.

Recordó la importancia de que se garantice la seguridad para el proceso electoral 2027 pues una de las maneras en que se podría intervenir en el proceso es impedir que la autoridad electoral haga su trabajo.