Estados Unidos pierde presencia en entidades mexicanas durante el 2025

Si bien durante el año pasado Estados Unidos continuó como el principal inversionista en México, la combinación de la incertidumbre comercial y arancelaria, la próxima revisión del T-MEC y mayores costos laborales provocó que la economía más grande del mundo perdiera presencia en las entidades del país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Estados Unidos sumó 15,877.2 millones de dólares durante el 2025, que significó una caída de 3.8% a tasa anual.

Este monto representó 38.8% de la IED total que atrajo México, cifra menor al promedio del último lustro, que fue de 42.3 por ciento.

Pero, ¿en cuáles estados del país la Unión Americana fue el mayor inversionista extranjero? De las 32 entidades federativas, en 17 se colocó como el principal emisor de capital hacia territorio nacional, destacando con los mayores montos las siguientes entidades: Ciudad de México (7,271 millones de dólares), Nuevo León (2,092 millones), Baja California Sur (1,338 millones), Jalisco (1,206 millones) y Baja California (963 millones).

Los otros estados mexicanos donde el país vecino del norte fue el mayor inversionista en el 2025 fueron Chihuahua, Querétaro, Coahuila, Quintana Roo, Nayarit, Aguascalientes, Sonora, Hidalgo, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Sinaloa.

Flujos negativos y disminuciones

La pérdida de presencia estadounidense, pese a mantenerse como el principal origen de la Inversión Extranjera Directa en México, también se observa en el flujo negativo que registraron los estados de San Luis Potosí, Campeche, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

Además, respecto a la inversión norteamericana del 2024, fue menor en los territorios de Ciudad de México, Baja California, Chihuahua, Sonora, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Durango y Colima.

“Para que la inversión estadounidense se traduzca en un impulso más amplio y sostenido del crecimiento económico, será necesario generar condiciones que favorezcan la llegada de nuevas inversiones. En este sentido, será muy relevante el resultado de la revisión del T-MEC, programada para julio de este año”, detalla un reporte de Banco Base.

Otro punto en contra fue que de la IED estadounidense que llegó al país en el 2025, 82.8% correspondió a reinversión de utilidades; según el grupo financiero, “este contraste sugiere que, aunque las empresas estadounidenses ya establecidas en México mantienen sus operaciones en el país, no hay suficiente atractivo para que lleguen nuevas”.

Los otros actores

En tanto, en 15 entidades mexicanas Estados Unidos no figuró como el principal inversionista durante el año pasado. De tal forma, Canadá fue el mayor emisor de capital en San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas; Japón, en Morelos y Tamaulipas; Francia, en Puebla y Oaxaca.

Así como Países Bajos, que mostró el mayor monto de IED en Estado de México; España, en Campeche; Filipinas, en Colima; Reino Unido, en Durango; Alemania, en Guanajuato; Hong Kong, en Michoacán; Argentina, en Tabasco, y Jamaica, en Yucatán.

A nivel nacional, después de Estados Unidos, se ubicaron como los mayores inversionistas el año pasado las naciones de España (4,431 millones de dólares de IED en México), Canadá (3,323 millones), Países Bajos (2,387 millones), Japón (2,293 millones) y Suiza (2,040 millones).

De estos países, se dieron alzas anuales en Suiza (277.9%), Países Bajos (26.9%), Canadá (3.3%) y España (repuntó desde un saldo negativo de 1,134 millones de dólares en el 2024).

Es importante recalcar que la IED cumple un papel esencial en la economía mexicana, ya que impulsa la creación de empleo, fortalece la competencia y contribuye a la modernización de la infraestructura productiva y tecnológica del país.