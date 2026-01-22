“Esta guerra tiene que terminar”, dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

“Esta guerra tiene que terminar”, dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando los periodistas le preguntaron cuál es su mensaje para Rusia después de que este jueves se reuniera en Davos con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

El presidente ruso Vladimir Putin tiene previsto mantener un encuentro este jueves con el emisario especial de Trump, Steve Witkoff.

Por su parte, Zelenski dijo que que los documentos negociados con Washington para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia están “casi, casi terminados”. Afirmó que sus equipos “están trabajando cada día”.

Emiratos Árabes Unidos acogerá esta semana reuniones “trilaterales” de representantes ucranianos, estadounidenses y rusos sobre la guerra de casi cuatro años entre Kiev y Moscú, sugirió el líder ucraniano.

El mandatario no ofreció detalles sobre el formato de las reuniones, ni tampoco aclaró si ucranianos y rusos negociarán directamente.

“Serán las primeras reuniones trilaterales en Emiratos. Será mañana y pasado mañana”, dijo Zelenski después de pronunciar un discurso en el Foro de Davos, en Suiza. “Los rusos deben de estar preparados para llegar a compromisos”, agregó.

Ucrania necesita garantías de seguridad de Estados Unidos para evitar una nueva invasión rusa en el futuro, no solo de países europeos, dijo Zelenski.

“Reino Unido y Francia están preparados para movilizar sus fuerzas en el terreno (…) Pero se necesita el respaldo del presidente Trump. Y, una vez más, sin Estados Unidos no hay garantías de seguridad”, afirmó Zelenski en un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

El presidente ucraniano estimó este jueves que Europa está “fragmentada” y parece “perdida” cuando tiene que lidiar con el mandatario estadounidense Donald Trump.

“En lugar de convertirse en una verdadera potencia global, Europa sigue siendo un hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias”, afirmó. “Europa parece perdida intentando convencer al presidente estadounidense de que cambie”, añadió.

Información tomada de Expansión