Esta es la iniciativa de reforma electoral presentada por el GPPAN; van contra la injerencia del narco en las elecciones

A través de Oficialía de Partes, este martes el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, presentó una iniciativa de reforma electoral integral que busca fortalecer la democracia, garantizar procesos electorales libres de la intervención del crimen organizado, ampliar la representación de grupos históricamente vulnerados y modernizar la integración de los ayuntamientos en el estado.

En rueda de prensa, la presidenta del PAN Estatal, Daniela Álvarez; el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez y el diputado Arturo Zubía, revelaron los principales alcances de la propuesta presentada ante el Congreso del Estado.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece como causal de nulidad la intervención del crimen organizado en cualquier proceso electoral. La propuesta busca que toda elección en la que se acrediten actos de presión, manipulación o participación de grupos criminales pueda ser anulada, garantizando que sean exclusivamente las y los ciudadanos quienes decidan el resultado en las urnas.

“Lo que buscamos es sentar un precedente para que no intervenga el crimen organizado en ninguna elección y que, de ser así, se anule aquella elección donde exista evidencia de manipulación por parte de grupos criminales. Esa es una de las principales exigencias de la ciudadanía”, expresó Daniela Álvarez.

La dirigente estatal del PAN señaló que Chihuahua envía un mensaje claro al resto del país sobre la necesidad de defender la democracia y evitar cualquier intento de influencia criminal en los procesos electorales.

La iniciativa también fortalece los principios de igualdad y representación política mediante la incorporación de mecanismos de paridad de género y acciones afirmativas para grupos históricamente vulnerados. Entre las propuestas se contempla garantizar la participación equilibrada de mujeres en las candidaturas, tanto en ayuntamientos como en el Congreso del Estado.

Asimismo, se plantea una reconfiguración de los ayuntamientos mediante la reducción del número de regidurías, con el objetivo de contar con gobiernos municipales más eficientes, funcionales y responsables en el ejercicio de los recursos públicos. De aprobarse la reforma, el estado reduciría un total de 151 regidurías, equivalente a una disminución cercana al 21 por ciento de estos espacios en los cabildos municipales.

Alfredo Chávez explicó que la propuesta forma parte de una reforma electoral más amplia que busca actualizar el marco jurídico estatal, homologarlo con las recientes reformas constitucionales federales y brindar mayor certeza a los procesos democráticos rumbo a las elecciones de 2026-2027.

Por su parte, el diputado Arturo Zubía destacó que los cambios planteados permitirán fortalecer la representación ciudadana sin afectar la pluralidad política, al tiempo que contribuyen a una mejor administración de los recursos municipales.

Con esta propuesta, Acción Nacional reafirma su compromiso con la defensa de la democracia, la legalidad y la participación ciudadana, impulsando reglas más claras que garanticen elecciones libres, equitativas y alejadas de cualquier influencia del crimen organizado.