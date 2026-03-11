Esperemos que su desempeño lo acredite como un buen auditor: De la Peña por nuevo titular de la ASF

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe aspirar a mantener su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo Federal por lo que, con el nombramiento de Aureliano Hernández Palacios como nuevo titular, se espera que su desempeño lo acredite como buen auditor.

Indicó que en redes sociales se ha puesto en duda la autonomía que tendrá la ASF ya que su nuevo titular tiene parentezco con personas muy cercanas al Gobierno Federal.

En este sentido, tras el nombramiento de Aureliano Hernández con una mayoría de 472 votos por la Cámara de Diputados, se dio a conocer que el nuevo auditor es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario de Claudia Sheinbaum Pardo cuando era jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

Asimismo, el ahora auditor cuenta con experiencia en control interno y fiscalización en el Gobierno del Estado de Veracruz, considerándolo también cercano a la gobernadora Rocío Nahle.

“Ha generado algo de ruido en redes sociales porque pues la Auditoría Superior de la Federación debe o aspira, al menos en teoría, a que a que tenga independencia del Poder Ejecutivo, que tenga independencia de los demás poderes de la Unión, y en este caso particular, lo que yo he visto en redes sociales, lo que he visto a través de los medios de comunicación es que por ahí le señalan algún parentesco con personas demasiado cercanas al Poder Ejecutivo Federal. La verdad es que pues esperemos que su desempeño lo acredite como un buen auditor y no nada más las especulaciones que se dan en medios o en redes sociales”, expresó De la Peña.