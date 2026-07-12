Emite CEPC alerta por pronóstico de lluvias durante el resto de la semana

Se prevé actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, a partir de la tarde de este domingo 12 y durante el resto de la semana, se prevén lluvias generalizadas en gran parte del estado, como consecuencia de la interacción de diversos sistemas meteorológicos.

Para hoy las precipitaciones pluviales serán de moderadas a puntualmente fuertes, con acumulados de 25.1 a 50 milímetros (mm), en Guazapares, Urique y Balleza.

Se esperan de dispersas a moderadas con chubascos, de 5.1 a 25 mm, en Ahumada, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Madera, Gómez Farías, Buenaventura, Temósachic, Namiquipa, Guerrero, Moris, Ocampo, Uruachi, Bocoyna, Chínipas, Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc, Chihuahua, Ojinaga y Manuel Benavides.

En el resto de la entidad se pronostican de aisladas a dispersas, con acumulados de 2.1 a 5 mm.

Durante el lunes las lluvias continuarán de moderadas a puntualmente fuertes en Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Balleza, Cuauhtémoc, Coyame y Ojinaga.

Se prevén de dispersas a moderadas con chubascos, en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachic, Matachí, Namiquipa, Guerrero, Moris, Ocampo, Uruachi, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Urique, Guachochi, Chihuahua, Delicias, Parral, Santa Bárbara, Jiménez, Camargo y Manuel Benavides.

En el resto del territorio estatal serán de aisladas a dispersas.

Ambos días, estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.

La CEPC exhortó a la población a evitar cruzar arroyos, ríos o vialidades inundadas, mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.