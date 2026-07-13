Prevén semana lluviosa en territorio estatal y habrá descenso en las temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante esta semana se prevén lluvias generalizadas en gran parte del estado, como consecuencia de la interacción de diversos sistemas meteorológicos.

Este lunes, las lluvias continuarán de moderadas a puntualmente fuertes en Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Balleza, Cuauhtémoc, Coyame del Sotol y Ojinaga.

Se prevén de dispersas a moderadas con chubascos en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachic, Matachí, Namiquipa, Guerrero, Moris, Ocampo, Uruachi, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Urique, Guachochi, Chihuahua, Delicias, Parral, Santa Bárbara, Jiménez, Camargo y Manuel Benavides.

En el resto del territorio estatal serán de aisladas a dispersas.