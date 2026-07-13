Sheinbaum confirma denuncias en Estados Unidos por muerte de 17 connacionales; llama a la unidad nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México reforzará la defensa de los connacionales en Estados Unidos mediante la presentación de denuncias formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por los casos de mexicanos fallecidos en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante su mensaje, la mandataria hizo un llamado a la unidad al señalar: “Seamos solidarios con nuestros connacionales”, al tiempo que reiteró que el Estado mexicano utilizará todas las vías legales disponibles para exigir el esclarecimiento de los casos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la Cancillería, actualmente existe un registro de 17 mexicanos fallecidos en hechos relacionados con el ICE: 14 murieron bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos, entre ellos el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien perdió la vida tras recibir disparos de agentes migratorios en Houston, Texas.

Además de las denuncias penales, el Gobierno de México anunció que emprenderá acciones civiles contra las empresas privadas que administran centros de detención migratoria en Estados Unidos.

Entre las medidas previstas se encuentra el envío de cartas de cese y desistimiento a las compañías responsables de operar estos centros, al considerar que existen condiciones que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes.

La administración federal señaló que continuará brindando acompañamiento consular a las familias de las víctimas y mantendrá las gestiones diplomáticas y jurídicas para buscar el esclarecimiento de los casos y el acceso a la justicia.