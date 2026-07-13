Alex Domínguez exige estrategia y coordinación para devolver la paz a Ojinaga

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alex Domínguez, hizo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno que integran la Mesa de Seguridad para poner en marcha operativos estratégicos y coordinados que permitan disminuir la ola de violencia que azota al municipio de Ojinaga y otras regiones de la entidad.

El dirigente estatal del PRI expresó que la población de Ojinaga vive en un ambiente de miedo e incertidumbre ante la operación de grupos delictivos en la zona, cuyos enfrentamientos han dejado cuantiosos daños materiales, vehículos incendiados y, lamentablemente, pérdidas de vidas humanas.

“Las familias no pueden seguir viviendo con miedo. Es indispensable que las autoridades actúen con estrategia, inteligencia y coordinación para recuperar la tranquilidad en Ojinaga y garantizar la seguridad de sus habitantes”, señaló.

Advirtió que la situación de inseguridad representa un grave indicador y envía una señal negativa al vecino país del norte, así como a inversionistas locales, nacionales y extranjeros, quienes observan con preocupación los hechos de violencia registrados en distintas regiones de Chihuahua.

El legislador priista subrayó que la inseguridad no solo afecta la tranquilidad de las familias, sino que también puede impactar la actividad económica, la inversión y el desarrollo de los municipios fronterizos.

Por ello, consideró fundamental fortalecer la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las corporaciones municipales, a fin de establecer acciones estratégicas que permitan hacer frente a los grupos del crimen organizado.

“Se requiere una coordinación efectiva y permanente. La seguridad de los chihuahuenses debe estar por encima de cualquier diferencia política o partidista; es momento de actuar con firmeza y resultados”, concluyó Alex Domínguez.