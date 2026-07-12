Policías municipales apoyaron a Mathias; función de cine a beneficio para tratamiento vs leucemia

Gracias al compromiso de las y los policías municipales y al apoyo de la ciudadanía, se llevó a cabo con éxito la función de cine con causa en beneficio de Mathias, un pequeño de 4 años que enfrenta la leucemia.

La función de cine se presentó ayer por la tarde en el Cinemex localizado en la avenida Homero y Tecnológico, el costo del boleto fue de 70 pesos con combos especiales, los principales anfitriones en este evento fueron los elementos del grupo de proximidad.

Los recursos recaudados serán destinados a apoyar los gastos médicos y el tratamiento que requiere Mathias, para brindar un respaldo importante para él y su familia en esta lucha.

Mathias fue diagnosticado el pasado mes de marzo y desde entonces ha recibido atención especializada para combatir con su enfermedad, por lo que la suma de esfuerzos de la comunidad representa un importante respaldo para él y sus seres queridos.