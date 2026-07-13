Poniente 5 es una obra para Chihuahua, no para un gobierno: Bonilla

El alcalde afirmó que el Municipio ya entregó toda la información técnica solicitada y pidió al Congreso privilegiar el beneficio para las familias por encima de las diferencias partidistas

El alcalde Marco Bonilla hizo un llamado público a las y los diputados del Congreso del Estado, particularmente a la bancada de Morena, para que respalden el proyecto de la vialidad Poniente 5, al asegurar que el Gobierno Municipal ha respondido con total transparencia a todas las solicitudes de información y que ha llegado el momento de tomar una decisión con base en criterios técnicos y no políticos.

El edil recordó que hace más de un mes solicitó una reunión con la fracción parlamentaria de Morena para presentar personalmente el proyecto ejecutivo de esta obra estratégica para la movilidad de la ciudad. Sin embargo, explicó que en lugar de concretar el encuentro recibió un cuestionario, mismo que fue respondido en su totalidad el pasado 6 de julio, acompañado de estudios, dictámenes y toda la documentación técnica requerida.

“Hoy la información ya está sobre la mesa. Lo que hace falta es voluntad para decidir pensando en Chihuahua”, expresó.

Marco Bonilla señaló que la autorización que solicita el Municipio corresponde únicamente a la posibilidad de gestionar el financiamiento de la obra, ya que posteriormente deberán obtenerse todos los permisos ambientales y administrativos ante dependencias federales como SEMARNAT, CONAGUA y la Secretaría de Hacienda, por lo que contar con la aprobación del Congreso permitirá avanzar en esos trámites y concluir la vialidad dentro de los 14 meses que restan a la actual administración.

El Presidente Municipal destacó que la deuda asociada al proyecto representaría únicamente el 0.42 por ciento de los ingresos totales del Municipio, mientras que los beneficios en materia de movilidad serán significativos para miles de familias chihuahuenses.

Entre los principales impactos proyectados, destacó que Poniente 5 permitirá retirar alrededor de 4 mil viajes diarios del Periférico de la Juventud, lo que representa una reducción cercana al 15 por ciento del flujo vehicular en horas de mayor demanda. Asimismo, disminuirá en un 31 por ciento la carga vehicular sobre la avenida La Cantera y en un 28.5 por ciento en la zona de Valle Escondido.

Respecto a los señalamientos de que la obra favorecería únicamente a particulares, Bonilla respondió que toda obra pública genera beneficios económicos, pero subrayó que en este caso los principales beneficiarios serán las familias que diariamente utilizan las principales vialidades de la ciudad.

Además, explicó que los desarrolladores asumirán el compromiso de construir las vialidades laterales a lo largo del corredor de aproximadamente 21 kilómetros que contempla Poniente 5, lo que representa cerca de una cuarta parte del costo total del proyecto. Agregó que el incremento en el valor de los predios ubicados en la zona también generará una mayor recaudación del impuesto predial, recursos que podrán destinarse a continuar impulsando el desarrollo de la ciudad.

El alcalde también rechazó los señalamientos de un supuesto sobreendeudamiento municipal y aseguró que dicha afirmación carece de sustento.

“Los créditos que hemos contratado durante esta administración estarán liquidados antes de concluir nuestro gobierno en septiembre de 2027”, afirmó.

Finalmente, Marco Bonilla pidió a todas las fuerzas políticas actuar con responsabilidad y privilegiar el interés de la ciudadanía.

“Le pido a las diputadas y diputados, sin importar el partido al que pertenezcan, que se pongan del lado de las familias que todos los días enfrentan problemas de tráfico y permitan que esta obra salga adelante. Poniente 5 debe decidirse por los beneficios que traerá para Chihuahua y no por cálculos políticos”, concluyó.